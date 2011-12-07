Изменяется расписание пригородного электропоезда «Свияжск-Буа»

С 28 января будут внесены изменения в расписание электропоезда №6373 «Свияжск-Буа», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Из Свияжска электричка будет уходить в 17:54. На станцию Буа прибытие запланировано на 20:40. Это сделано для удобства пассажиров и возможности пересадки с электрички «Казань-Свияжск», отправляющейся из столицы РТ в 16:25.