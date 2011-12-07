«Народный контроль»: в 2018 году казанцы направили в систему 28 тысяч заявок

По итогам обращений были выбраны самые злободневные вопросы, требующие незамедлительного решения. Так, отремонтировали дороги в ЖК «Лесной городок», на улице Магистральной, в Кадышево, на одном из участков дороги проспекта Амирхана и другие объекты. По заявкам жителей установили освещение на улице Зилантовской и отремонтировали детскую площадку в парке Горького.Наибольшее количество жалоб поступило в администрацию Вахитовского и Приволжского районов - за год свыше 5,3 тысячи. Второе место в этом списке досталось Советскому району - в его администрацию было направлено почти 5 тысяч заявок. Третье и четвертое места по количеству обращений заняли администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов и Кировского и Московского районов: свыше 4,1 тысячи и более 3,4 тысячи соответственно.Совсем иначе расположились районные администрации в рейтинге по количеству решенных заявок. Первое место в 2018 году заняла администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов - свыше 80%. С небольшим отрывом от лидера в этом списке администрация Советского района - 78,5% решенных заявок. В тройку лидеров вошла также администрация Кировского и Московского районов - 74,5% выполненных обращений.Свой рейтинг и у отраслевых подразделений. Здесь первое место за комитетом ЖКХ, который успешно решил 95,5% заявок. Впервые за время работы системы «Народный контроль» второе место заняло управление архитектуры и градостроительства, выполнившее на 15% заявок больше, чем в 2017 году. Его показатель - 90,5%.