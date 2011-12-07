Саймон Бартли: Руководство WorldSkills уверено, что Казань проведет чемпионат на высшем уровне

Подготовка к проведению в Казани чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 ведется в четком соответствии с графиком. У организаторов нет сомнений, что состязания пройдут на высшем уровне. Об этом сообщил журналистам президент WorldSkills International Саймон Бартли.«Всю информацию о подготовке мы получаем от секретариата WorldSkills International, от организации WorldSkillsRussia, и все отзывы только положительные. До начала чемпионата остается порядка 7 месяцев, предстоит проделать огромный объем работы. Вопросы в части подготовки неизбежно будут появляться, но мы уверены, что чемпионат в Казани пройдет хорошо», – сказал Бартли по итогам встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. «Нас очень радует сам процесс подготовки, поскольку чемпионат оставит после себя богатое наследие, он внесет вклад в развитие молодежи», – добавил Бартли.Как отметил исполнительный директор WorldSkills International Дэвиду Хоуи, высокий уровень готовности Казани к чемпионату отмечают и делегаты стран-участниц организации WorldSkills International, которые в данный момент находятся в Казани. «Они очень довольны всем, что видят в Казани. Всю полученную информацию делегаты увезут в свои страны и поделятся своими впечатлениями», – пояснил Хоуи.В Казани с 21 января проходит Неделя подготовки к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. В мероприятии принимают участие представители 62 стран – участниц организации WorldSkills International.