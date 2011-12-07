Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани обсудили благоустройство площади у леса «Дубрава»

В Казани состоялось общественное обсуждение концепции благоустройства площади у леса «Дубрава», на котором архитекторы представили жителям предварительный план развития территории. Об этом сообщает официальный портал мэрии города со ссылкой на пресс-службу Дирекции парков и скверов РТ.
Так, авторы концепции планируют обустроить площадь у леса для круглогодичного использования. По проекту здесь появятся павильоны с кафе, прокат спортивного инвентаря, туалеты и автобусная остановка. Также здесь планируется обустроить игровую зону, амфитеатр, парковку для посетителей леса и организовать безопасный пешеходный переход со стороны жилого массива. Что касается дизайна территории, то архитекторы предложили использовать природные мотивы, например, сделать павильоны в виде листьев, упавших с деревьев. Жители одобрили идею. Также горожане предложили в качестве покрытия использовать экологически чистые материалы, пересмотреть назначение павильона для проката спортинвентаря, установить арт-объект, символизирующий «Дубраву», и стеллажи с книгами для буккроссинга.Кроме того, жители поддержали идею организовать раздельный сбор мусора, а также выступили с инициативой сохранить все здоровые деревья и высадить новые. Павильоны жители предложили разместить вдоль дороги, чтобы защитить будущую площадь от шума автомобилей.
КВ
Лента новостей