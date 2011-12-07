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В Набережных Челнах проходят рейды по автобусам

Мероприятия продлятся до 29 января.
В Н. Челнах сотрудники ОГИБДД, ОЭБиПК и УВД до 29 января будут проверять работу транспортных компаний, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД города. Под проверку попадают предприятия, осуществляющие международные, межрегиональные и городские перевозки пассажиров. В ходе рейда полицейские проверяют наличие необходимых документов, техническое состояние автобусов и соответствие обязательным требованиям.
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