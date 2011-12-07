В Татарстане порядка полтысячи автобусов нелегально возят пассажиров по междугородним маршрутам. Об этом в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров.«В республике мы насчитали порядка 500 псевдозаказных автобусов. Их годовой оборот составляет примерно миллиард рублей. Эти деньги идут мимо казны. При этом проигрывают официальные перевозчики, которые платят налоги с каждого проданного пассажиру билета», – рассказал начальник Управления транспорта.В основном, автобусы псевдозаказных маршрутов курсируют в Чистополь, Чебоксары, Йошкар-Олу, Набережные Челны, Альметьевск.«Чтобы получить право осуществлять регулярные маршруты, перевозчику нужно пройти конкурс и получить свидетельство. Многие организации избегают этого, чтобы уйти от оплаты налогов и соблюдения ряда требований безопасности», – отметил Алексей Сидоров.Нелегальные перевозчики наносят ущерб не только госбюджету, но и пассажирам.«К примеру, возникают вопросы к качеству проведенного технического осмотра и предрейсового медосвидетельствования перед выпуском на линию. Еще один важный момент – обеспечение транспортной безопасности: зачастую водители ”серых” перевозчиков принимают к перевозке посылки без сопровождения пассажиров, и что в них находится, никто не знает», – объяснил начальник Управления транспорта.