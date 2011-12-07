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Завтра в Нижнекамске состоятся бесплатные юридические консультации для граждан

На вопросы нижнекамцев ответят адвокат и председатель «Союза пенсионеров России»
25 февраля с 15.00 до 17.00 на вопросы жителей ответит адвокат, 26 февраля с 15.00 до 17.00 – нотариус Нижнекамского нотариального округа. Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (8555) 36-05-62. С вопросами обращаться по адресу: г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 6, кабинет 111.
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