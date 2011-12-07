Более 29 млн рублей потратит Минспорта РТ потратить на соревнования по водным видам спорта

Минспорта РТ выделит 29,2 млн рублей на организацию международных и всероссийских соревнований по водным видам спорта. Тендер с соответствующими данным появился на сайте госзакупок.

Напомним, в этом году Казань принимает сразу несколько соревнований мирового и федерального масштаба. Так, в столице РТ пройдут соревнования мирового этапа серии FINA по прыжкам в воду (с 12 по 23 марта), чемпионата России по плаванию в рамках отбора спортсменов на Олимпийские игры (с 1 по 11 апреля), чемпионата России по синхронному плаванию (с 13 по 17 апреля), а также этапа мировой серии по синхронному плаванию (с 16 по 20 апреля).



