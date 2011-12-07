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Экс-футболист «Рубина» попросил мэра Казани помочь в благоустройстве двора мечети

Гекдениз Карадениз встретился с Ильсуром Метшиным.

Экс-футболист ФК «Рубин» Гекдениз Карадениз попросил Ильсура Метшина о помощи в благоустройстве двора мечети. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

«Хочу выразить огромную благодарность мэру Казани Ильсуру Раисовичу, что нашел время встретиться, тепло принял и выслушал меня. Также большое спасибо за обещание помочь в благоустройстве двора мечети Карадениз», — написал футболист.

Мечеть строят под Казанью в селе Калинино Высокогорского района с 2016 года. За ходом работы следит земляк спортсмена. Сам Карадениз живет с семьей в Турции и финансово вкладывается в строительство. На днях он посетил Казань, где встретился с мэром города и обсудил возможную помощь исполкома в благоустройстве прилегающих к мечети территорий.

Напомним, турецкий футболист Гекдениз Карадениз долгое время выступал за казанский ФК «Рубин», в составе которого спортсмен дважды становился обладателем титула чемпиона России по футболу.

КВ
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