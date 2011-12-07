Фейк в социальных сетях: РКБ в Казани работает в обычном режиме

В социальных сетях появилась ложная информация о режиме работы республиканской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Из телефона в телефон казанцам передается устрашающее сообщение о закрытии больницы на карантин. В СМС сообщают о неком Владе, который отвез в «инфекционку» восемь человек, которых принимают люди в костюмах химзащиты. Также в сообщении сказано, что после каждого пациента ведется обработка машин и снабжение масками.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, по закрытию РКБ не соответствует действительности и является фейковой», говорится в официальном сообщении РКБ.

Режим работы стационара ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» осуществляется круглосуточно. А прием врачей в консультативной поликлинике ведется с 8.00 до 18.00 часов, в субботу с 8.00 до 14.30 часов.