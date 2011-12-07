Испытано на себе: скандинавская ходьба поможет уйти от инсульта

Забег, если так можно назвать соревнование по ходьбе, был организован Фондом помощи борьбы с инсультом «Зэнгэр Тасма» («Синия Лента»). Попробовать свои силы на дистанциях в один, три и пять километров могли все желающие казанцы. Было необходимо всего лишь зарегистрироваться по телефону, чтобы организаторы могли подготовить стартовые номера.

Поскольку я нескромно считаю, что нахожусь в отличной спортивной форме, то бесстрашно выбираю максимальную дистанцию. О технике скандинавской ходьбы имею очень приблизительное представление. Но упасть в грязь лицом не хочется, поэтому накануне внимательно изучаю обучающие ролики в Интернете. Палок специальных у меня тоже нет — беру трекинговые туристические.

В то утро за час до старта участники соревнований начали получать номерки. Толчея. Кто-то регистрировался по телефону, кто-то — нет, кто-то никак не может выбрать желаемую дистанцию.

Ближе к 11 часам молодые ребята провели небольшую разминку для всех желающих. Даже не заглядывая в списки зарегистрировавшихся, видно, что скандинавская ходьба больше привлекает возрастных участников, молодежи практически нет. Еще заметен гендерный перекос: женщин в разы больше, чем мужчин.

Старт был раздельный в зависимости от километража: первыми вышли участники на дистанцию один километр. Наша 5-километровая группа стартовала последней. Напрасно я волновалась, что не совладаю с палками. Инструктор по скандинавской ходьбе Лидия Кадырова перед стартом еще раз показала, как правильно с ними двигаться. Конечно, получалось не совсем правильно, но хоть что-то. Всего нам предстояло преодолеть пять кругов по одному километру каждый. Заблудиться по дороге и свернуть «не туда» просто невозможно. На снегу предусмотрительно нарисованы стрелки, а на всех поворотах стоят волонтеры. Сначала мне казалось, что ходить кругами будет довольно скучно, но 45 минут пролетели незаметно. По солнечной погоде такая прогулка только в удовольствие!

Уже с первых минут заметно, что уровень подготовки у участников очень разный. Кто-то хочет неспешно пройтись и обсудить новости с подружками, а кто-то серьезно настроен держать высокий темп. Слышу впереди разговор:

— Может, ускоримся? Говорят, за первые три места призы будут.

— А что, хорошие призы-то? Ну, тогда надо поднажать.

Я тоже «поднажала». Впереди бодро шагает мужчина с лыжными палками. Только он не опирается на них, а просто несет в руках. Пытаюсь догнать, чтоб выяснить, в чем тут хитрость.

— А хитрости никакой нет, — объясняет 70-летний Камиль, — просто перепутал и взял не те палки. С лыжными идти неудобно, вот теперь и несу их в руках.

Вместе с Камилем проходим четвертый круг. Ого, за разговорами время летит быстро и остался всего лишь километр: надо спешить. Стараюсь ускориться, и вот он, финиш! Каждый участник получает диплом и небольшие подарки от фонда: блокнот, ручку и брошюру о борьбе с инсультом. А самые быстрые ходоки, занявшие призовые места — еще и подарки от спонсоров.

В этом году в соревновании по скандинавской ходьбе приняло участие более 100 человек — почти в 2 раза больше, чем в прошлом, когда забег проходил впервые. Организатор Тимур Викторович отметил, что, возможно, мероприятие станет ежегодным. И напомнил, «первый раз — случайность, второй раз — совпадение, а третий раз — система». Так что у меня есть время, чтобы научиться ходить с палками правильно. И в следующем году снова с удовольствием выйти на старт.