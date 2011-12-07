Как открыть свое кафе или ресторан в парке? Казанцы смогут узнать об этом 25 февраля

Завтра, 25 февраля, в Исполнительном комитете Казани пройдёт открытая встреча по вопросам размещения временных торговых объектов в парках и скверах города. На аукцион приглашаются любые желающие.

Как сообщает дирекция парков и скверов Казани, на ежегодной встрече предприниматели и самозанятые могут узнать, как получить возможность открыть киоск по продаже мороженого, кафе или ресторан в парке в летний сезон. А также проконсультироваться со специалистами.

Также все виды торговли в парках разыгрываются на площадке электронных торгов, в которых может принять участие любой желающий.

Регистрация на аукцион начинается в 13:30. За более подробной информацией можно обратиться по телефону: 239-44-33.