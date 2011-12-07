В ДТП на Мамадышском тракте скончались мать с ребенком

В Татарстане в виду ухудшения погодных условий на трассе столкнулись LADA и Mercedes. В результате аварии погибли два человека.

Инцидент случился на 15 км трассы Казань — Шемордан вчера днем. Авария произошла в районе кирпичного завода. Женщина — водитель авто «ВАЗ-2114» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mercedes. От удара у иномарки сильно помялся капот, у отечественного автомобиля полностью повредился кузов.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, управлявшей авто LADA женщину и сидевшего на заднем сиденье ребенка госпитализировать не удалось. Они скончались на месте. Еще один ребенок, сидевший в салоне «ВАЗ-2114», госпитализирован в РКБ.