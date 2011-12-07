Нижнекамские студенты третьего возраста сразились в компьютерном многоборье

В Нижнекамске состоялся этап Республиканского конкурса по компьютерному многоборью «Компьютер Land: «Третий возраст 2019», передает «НТР 24».Участники компьютерного многоборья проходили сразу несколько заданий. Организаторы сочли, что самым сложным будет тест. Но пожилые нижнекамки разгадали тематические ребусы вполне удачно. Также участницы состязания набирали текст в Word`e. Организаторы рассказали, что напечатать текст или создать презентацию могут и новички в пользовании компьютером. Чтобы проверить реальный уровень, студенты узнавали стоимость изготовления техпаспорта квартиры, причем, для этого необходимо подать заявление в БТИ.