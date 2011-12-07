Стала известна причина, по которой эвакуировали школу в Нижнекамске

В субботу в Нижнекамске была эвакуирована школа №36, сообщает НТР-24. Детей вывели из учебного заведения из-за найденной на территории подозрительной коробки, напоминавшей муляж бомбы. На место прибыли кинологи и сотрудники полиции. Осмотрев подозрительную находку, силовики пришли к выводу, что это обычная заготовка для топиария, состоящая из пластиковой банки, сукна, гипса и шнурка.