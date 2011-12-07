В Нижнекамске еще пять работников получили задолженность по зарплате

Нижнекамский отдел экономического прогнозирования, транспорта и связи рассказал, что благодаря усилиям специалистов компания «Тат смесь» полностью погасила задолженность по зарплате пятерым нижнекамцам, сообщает пресс-служба Нижнекамского района, пишет ИА "Татар-информ".Сотрудники этой компании обратились в комиссию в поисках правды. По информации экономического отдела, последующая работа проводилась с обеими сторонами. Итогом работы стало то, что работодатель взял на себя определённые обязательства.На сегодняшний день в Нижнекамском районе действует территориальная межведомственная комиссия по повышению уровня жизни и легализации доходов населения. В комиссию вошли представители исполкома района, прокуратуры, налоговой инспекции, ФСС и других органов. На заседаниях представители комиссии рассматривают вопросы своевременной выплаты зарплаты, ее повышения и соблюдения социальных гарантий работающих.