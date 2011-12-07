Рустам Минниханов: «Качество жизни — это наша окружающая среда»

Сегодня в Ноксинском лесу Казани в рамках «Эковесны» прошли «Чистые игры» — соревнования по сбору мусора на общественных территориях. Подобные соревнования уже несколько лет проходят во всех крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Твери и др. На торжественной церемонии открытия Президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил всех присутствующих участников квеста, и особенно молодежь. Также Рустам Минниханов принял участие в посадке деревьев в лесу.

«Здесь меняется отношение к окружающей среде, образу жизни… Качество жизни — это наша окружающая среда: воздух, вода, деревья. Ноксинский спуск — уникальное природное явление, мы должны бережно относиться к своей природе», — подчеркнул президент.

После приветственного слова Президента РТ был дан старт играм. Участники, среди которых были студенты казанских вузов, сотрудники министерств и организаций города, а также жители микрорайона — все те, кто неравнодушен к проблеме экологии микрорайона, по условиям соревнований за непродолжительное время должны были собрать больше мусора в лесу. Для этого им были розданы мешки и перчатки. Весь мусор команды сдавали на складах, которые были рассредоточены по всему лесу. Причем мусор в мешках необходимо было сортировать: пластик, стекло и смешанный мусор собирались отдельно.

В «Чистых играх» впервые приняла команда журналистов АО «Татмедиа». В числе ее 4 участников были и два сотрудника «Казанских ведомостей» — ответственный секретарь Наталья Миннуллина и корректор Людмила Сатрутдинова. Благодаря их участию Ноксинский лес стал чище на 10 мешков мусора!

После азартного квеста желающие могли отведать кашу с полевой кухни. В конце мероприятия была разрешена главная интрига соревнования и объявлены призеры и победители квеста. Так, абсолютным победителем «Чистых игр» в Казани стала команда «Бакалавры Аль денте». Команде был вручен сертификат на пробное погружение от Русского географического общества.