В Челнах сбили девушку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому переходу

В Набережных Челнах сбили девушку, перебегавшую дорогу по нерегулируемую пешеходному переходу. Видео наезда появилось в социальных сетях.

Известно, что ДТП произошло накануне по улице Машиностроительной. На кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, как по нерегулируемому пешеходному переходу бегут двое человек. Водители правой и средней полосы сбавляют скорость, а передвигающийся по левой крайней, не дожидаясь перехода дороги пешеходами, продолжает движение и сбивает его. Человека подбрасывает вверх.

Пострадавшим пешеходом оказалась 28-летняя девушка. К счастью, она осталась жива. Ее передали медикам в БСМП. В результате аварии, по предварительным данным, у нее диагностировали закрытый перелом лодыжки.

Окончательную степень виновности 42-летнего водителя «Форда» и других участников происшествия установят в ходе административного разбирательства.