К концу августа в Елабуге появится сквер «Сад у дома»

Елабуга обзаведется новым общественным пространством. Сквер «Сад у дома» планируют благоустроить к концу августа, сообщает газета «Новая Кама».

Благоустраивать новую территорию собираются на пустующем участке между жилыми кварталами 4-го микрорайона по улице Автомобилистов. Такая возможность появилась благодаря Программе развития общественных пространств РТ.

Там же, рядом с будущим сквером, ведется строительство полилингвальной школы. Поэтому архитекторам пришлось постараться спроектировать новое место так, чтобы и не забыть про его инновационный потенциал, и про семейное пространство для елабужан.

В сквере рядом с будущей школой планируют разместить спортивные площадки для активных видов спорта. Для родителей установят широкие городские шезлонги, на которых можно лежать с книгой и одновременно присматривать за играющими детьми, а также авторскую детскую площадку с холмами и интерактивными элементами.

Кроме того, в парке появятся сады с озелене­нием, удобные местами для отдыха, амфитеатр для проведения мероприятий и место для выгула собак.