Дамир Фаттахов : Основным нашим заказчиком в строительстве молодёжного центра «Порт» была сама молодёжь

Обновлённый молодёжный центр «Порт» в Зеленодольске посетил Президент РТ Рустам Минниханов. О функционале и принципах выбора руководства центра ему рассказали министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов и директор молодежного центра Екатерина Савельева.

Здание молодёжного центра «Порт» было построено еще 1960-х годах, и только после того, как в нём была школа, а в 2002 году работал филиал Казанского технического университета им. Туполева, в 2019 году было принято решение переформатировать здание в молодёжный центр.

Сейчас, после капитального ремонта, молодёжный центр обзавёлся собственным многофункциональным конференц-залом. Появилась технологическая мастерская, ART-мастерская, типография, читальный зал и даже студия звукозаписи с необходимым оборудованием и музыкальными инструментами. Каждый квадратный метр этого помещения оснащён возможностями заниматься творчеством, социальными проектами и всячески образовывать себя для подрастающего поколения.

По словам Дамира Фаттахова, главным заказчиком строительства и планирования функционала центра была сама молодёжь. После того, как здание было построено, на конкурентной основе проводился конкурс по назначению руководства «Порта».

«Для всех, кто хочет реализовать себя, „Порт“ должен стать местом, где создаётся что-то новое и для ребят, и для города», — подытожил министр.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане более 120 молодежных центров претендуют на гранты на воплощение идей.