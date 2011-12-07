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Директором МУП «Метроэлектротранс» назначен Айдар Абдулхаков

До этого он возглавлял Комитет по транспорту Казани.

МУП «Метроэлектротранс» в Казани возглавил Айдар Абдулхаков. Об этом на деловом понедельнике сказал мэр города Ильсур Метшин.

«На прошлой неделе руководителем „Метроэлектротранса“ назначен Айдар Абдулхаков. Транспортную реформу в городе проводили при его непосредственном участии и Айдар Абдулхаков является экспертом и голосом Казани на федеральном уровне», — сказал Метшин. 

Мэр Казани пожелал новому руководителю успехов и обозначил задачи, требующие решения в первую очередь.

Айдар Абдулхаков родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «механик, математик-прикладник», а также казанский филиал Академии труда и социальных отношений по специальности «экономист». С 2006 по настоящее время работал председателем комитета по транспорту исполкома Казани.

Ранее МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов. 

КВ
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