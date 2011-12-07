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Летние лагеря Казани будут объезжать полицейские и сотрудники Росгвардии

Каждый загородный лагерь огорожен забором, работает круглосуточная охрана.

Загородные лагеря Казани будут объезжать полицейские и росгвардейцы. Об этом на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. 

Фаизов отметил, что при подготовке лагерь большое внимание было уделено безопасности детей. Все лагеря, в которые отправятся дети огорожены забором и выставлена круглосуточная охрана. 

Кабинеты начальников лагерей оснащены кнопкой тревожной сигнализации и мониторами видеокамерами. Во время отдыха лагеря будут посещать сотрудники полиции, а также Росгвардия.

КВ
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