Мэр Челнов предложил запретить продажу алкоголя возле пляжей. Меры, к которым нужно прибегнуть для минимизации рисков для отдыхающих на челнинских пляжах, обсуждались на совещании в мэрии Набережных Челнов. Речь шла о присвоении статуса пляжным зонам и запрете продажи алкоголя возле них.

По словам начальника Набережночелнинского отделения ГИМС Абузара Нугуманова, если с девятью базами размещения маломерных судов есть какая-то ясность, то с семью пляжами много неопределённости. В чёрный список несанкционированных мест для купания Челнов попали: Колокольный мост на реке Мелекеска в поселке ГЭС, санаторий «Жемчужина», место возле остановки «Центральная», грузовой порт у жилого поселка Чаллы Яр, озеро в парке Прибрежный, 48-й комплекс, ДЮСШ «Навигатор».

Как отметил Нугуманов, двум из этих мест можно дать официальный статус — это пляж на набережной Тукая, и место для купания возле ДЮСШ «Навигатор». Но как говорит главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев, заявок на санитарно-эпидемиологическое освидетельствование пока не поступало.

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что так или иначе жители Челнов без ограничений смогут купаться только в тех местах, которые находятся на особом контроле исполкома. Мало того, чтобы минимизировать риски для отдыхающих, им было предложено запретить продажу алкоголя возле мест для купания.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани утвердили 8 организованных пляжей. Ответственные организации обязаны до 25 мая привести пляжи в надлежащее состояние и провести анализы воды и почвы.