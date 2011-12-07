На оборудование для онкологического диспансера в РТ затратили почти 900 млн рублей. Оснащение им в 2020 году происходило в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, также в прошлом году на базе Зеленодольской ЦРБ был открыт Центр амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, был возведен и оснащен центр с радиологическим корпусом в Челнах и в Альметьевске.

Всего в республике работают два центра амбулаторной онкологической помощи, четыре первичных онкологических отделения и 65 первичных онкологических кабинетов.