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Стало известно расписание мастер-классов по танцам на Кремлёвской набережной

Сезон по танцам на набережной открыт. Список направлений танцев различен. Предлагаются мастер-классы по сальсе, бачате, танго, латино-американским танцам, линди-хопу, хастлу.

В Казани с 25 по 30 мая пройдут бесплатные мастер-классы по танцам на открытом воздухе, сообщается в Instagram-аккаунте Кремлёвской набережной. В ближайшие дни ожидаются следующие классы:

25 мая в 18:00 – с танцевальной группой «Империал»;

26 мая в 18:30 – с группой «Давайте потанцуем»

27 мая в 18:00 – латино-американские танцы;

28 мая в 18:00 – социально-бальные танцы, в 19:30 – с танцевальной студией «Sense»; 

29 мая в 20:00 – сальса, бачата (на пирсе);

30 мая в 18:00 – хастл (около павильона Пышечной), в 18:00 – West Coast Swing, в 18:00 – линди-хоп (около беседки на аллее искусств), в 20:00 – танго (на пирсе).

Попробовать себя в бальных танцах может любой желающий. За новыми впечатлениями приходят и пожилые люди, и профессионалы, и те, кто никогда не танцевал. Можно прийти как с партнером, так и без. 

Входного билета на мероприятия нет. Просто прогуливаясь на набережной, можно с легкостью оказаться участником мастер-класса.

КВ
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