В двух лагерях Казани детям впервые предложат питание по системе «шведский стол»

В этом году в 21 лагере отдохнут 13 тыс. казанских детей, во всех лагерях будет пятиразовое питание. Об этом на деловом понедельнике в столичной мэрии сообщил председатель Комитета по делам детей и молодёжи Айрат Фаизов.

«Лагеря приготовлены к работе с учетом текущих санитарных требований. Заполняемость оздоровительных учреждений составит 75%, вместо 50% прошлым летом. Во всех лагерях сформированы запасы дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и обеззараживателей воздуха. Кроме того, перед началом каждой смены будет проводиться обязательное тестирование всего персонала лагеря на COVID-19», — сказал Фаизов.

Во всех лагерях будет пятиразовое питание в соответствии с меню, разрешенным к применению в детских лагерях Роспотребнадзором. Предусмотрена возможность замены блюд для детей, страдающих пищевой аллергией или не употребляющих мясо. Впервые в Казани этим летом в лагерях «Восток» и «Юнитур» детям будет предложено питание по системе «шведский стол».

«Родительский взнос за 18-дневную смену в муниципальном лагере составит от 5 до 12,5 тыс. рублей в зависимости от лагеря и предусмотренной в нем программы», — добавил спикер.