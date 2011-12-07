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В Елабуге по национальному проекту завершают ремонт автодороги

В этом году в Татарстане планируется отремонтировать 217,8 км автодорог.

В Елабужском районе РТ завершают ремонт автодороги «Подъезд к городу Елабуга». Работы осуществляются по дорожному национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в пресс-службе Минтранса РТ, верхний слой покрытия дорожниками уложен из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Сейчас стоит задача по укреплению обочины асфальтогранулятом по 3 м с каждой стороны.

«Дорога запроектирована по нормативам 2 технической категории с 2 полосами движения и шириной проезжей части 9 м, примыкает к дороге федерального значения М-7 „Волга“. По ней проходит межмуниципальный автобусный маршрут Елабуга — Набережные Челны», — пояснили в ведомстве.

Всего в этом году в Татарстане планируется отремонтировать 217,8 км автодорог.

КВ
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