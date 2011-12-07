Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В парке УРАМ пройдут выступления сборной России по ВМХ Freestyle

Казанцев приглашают посмотреть выступление сборной.

Увидеть трюки спортсменов можно сегодня, 24 мая в экстрим-парке УРАМ, сообщается на странице пространства в Instagram. Начало показательных выступлений запланировано на 18:00. Дальнейшим шагом для райдеров станет Чемпионат мира.

Казанцев приглашают посмотреть выступление сборной. «Не упустите возможность посмотреть на профессионалов в деле!» — отмечают организаторы.

Также на площадке для гостей будут звучать семплы приглашенного ди-джея. Вход свободный.

КВ
Лента новостей