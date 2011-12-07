В парке УРАМ пройдут выступления сборной России по ВМХ Freestyle

Увидеть трюки спортсменов можно сегодня, 24 мая в экстрим-парке УРАМ, сообщается на странице пространства в Instagram. Начало показательных выступлений запланировано на 18:00. Дальнейшим шагом для райдеров станет Чемпионат мира.

Казанцев приглашают посмотреть выступление сборной. «Не упустите возможность посмотреть на профессионалов в деле!» — отмечают организаторы.

Также на площадке для гостей будут звучать семплы приглашенного ди-джея. Вход свободный.