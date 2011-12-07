В Татарстане открыто предварительное голосование «Единой России»

На предварительном голосовании в Госдуму от «Единой России» примут участие 96 кандидатов РТ.

С 24 по 30 мая в Татарстане открыто онлайн-голосование за кандидатов в Госдуму от «Единой России». Финальный день в офлайн-режиме голосования назначен 30 мая. Принять участие в голосовании может любой житель республики.

Сообщается, что в этом году в республике Татарстан зарегистрировано 96 кандидатов, что почти вдвое больше, чем на выборах в Госдуму-2016. В ходе информационных работ кандидаты встречались с жителями всех районов республики, говорили о своих программных намерениях, отвечали на вопросы населения. Все презентационные ролики о кандидатах можно увидеть в соцсетях избираемых.

Среди зарегистрированных кандидатов, половина из них — моложе 40 лет. Также половина участников не состоит в партии, а это: студенты, волонтёры, врачи, общественники, госслужащие, преподаватели, предприниматели.

Как сообщалось ранее, голосование будет проходить в онлайне и очно. Типографией «Идел-Пресс» уже напечатано около 900 000 бюллетеней. Все они будут разосланы на счетные участки — 30 мая в Татарстане их откроется 557. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня.