Минниханов передал на призы будущим батырам Сабантуя три телефона iPhone последней модели

Президент Татарстана Рустам Минниханов передал будущим батырам Сабантуя три телефона iPhone последней модели. Об этом стало известно во время сбора подарков на Сабантуй.

В Казани проходит специальная акция по сбору подарков на праздник, который пройдёт в ближайшие выходные в городе.

Одним из таких мест стал резиденции Президента республики в Казанском Кремле.

Далее повозка отправится к исполкому города, где свои подарки передадут и от городской администрации.