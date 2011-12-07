Минниханов передал на призы будущим батырам Сабантуя три телефона iPhone последней модели

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Президент Татарстана Рустам Минниханов передал будущим батырам Сабантуя три телефона iPhone последней модели. Об этом стало известно во время сбора подарков на Сабантуй.
В Казани проходит специальная акция по сбору подарков на праздник, который пройдёт в ближайшие выходные в городе.
Одним из таких мест стал резиденции Президента республики в Казанском Кремле.
Далее повозка отправится к исполкому города, где свои подарки передадут и от городской администрации.