«Решил вспомнить молодость»: Ильсур Метшин рассказал, почему он ходит на костылях

Ильсур Метшин объяснил, как он получил травму, из-за которой вынужден передвигаться на костылях. По словам мэра, он порвал ахиллово сухожилие, когда «решил вспомнить молодость» и поиграть в футбол с детьми.

«Все просто — играл в футбол с детьми в субботний вечер, решил вспомнить молодость и порвал "ахил". Это спортивная травма, в спортивной клинике мне прооперировали ногу, поэтому уже пошел второй месяц пошёл, как я лично тестирую доступную среду в Казани и понимаю, как это жить с временными ограничениями здоровья», — сказал градоначальник.

Напомним, что мэр столицы Татарстана уже несколько месяцев передвигается при помощи костылей.