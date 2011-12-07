В Казань прибыл поезд-музей

Выставка примечательна тем, что ее экспонаты размещаются прямо в вагонах тематического поезда, а проходит она в рамках масштабной агитационно-пропагандистской акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».Акция стартовала 25 апреля на Киевском вокзале Москвы, а ее финиш запланирован на 27 июня в подмосковном парке «Патриот». Агитпоезд проехал уже почти весь маршрут, побывав в 47 городах нашей необъятной Родины. В его вагонах представлены экспозиции, показывающие героический и исторический путь нашей страны. В составе передвижной выставки 17 тематических вагонов. Среди них «Победа над невидимым врагом» — она посвящена борьбе с COVID-19, и «Хроника потрясения. Цветные революции», где юнармейцам и жителям города рассказали о ненасильственных революциях разных стран мира.

«Мне понравился этот вагон. Там мне рассказали о цветных революциях, важных событиях в истории разных стран и как работает пропаганда и агитация», — поделился впечатлениями один из посетителей экспозиции студент КФУ Роберт Хасанов.

Поезд прибыл не только с интересными экспозициями, но и с настоящей автомобильной техникой военного назначения, как, например, КАМА3-63968 «Тайфун К», который предназначен для перевозки десанта, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины.

Начальник эшелона полковник Олег Владимирович Короткевич рассказал о цели этого мероприятия: «Недавно мы отметили трагическое событие — 80 лет назад на нашу страну вероломно напали фашистские полчища. Задача этого эшелона — еще раз вспомнить наших прадедов, которые достойно отразили и защитили нашу страну».

На агитационной акции присутствовали защитники нашей Родины — военные и детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия», которые наряду с солдатами посетили все вагоны поезда.

Как рассказал протоиерей Михаил Киселев — помощник командира 35-й мотострелковой бригады по работе с верующими военнослужащими, эта выставка для того, чтобы подрастающее поколение поняло, что война — это не игрушка, там все по серьезному. Очень важно рассказать ребятам историю войны, показать подлинные экспонаты, связанные с известными военными событиями.

Также все пришедшие на мероприятие могли отведать полевую кухню — гречку с хлебом и чай. Кроме того, организаторы подготовили тематический концерт, где артисты казанской эстрады исполнили военно-патриотические и татарские песни.

Кстати. Организаторами мероприятия стали Министерство обороны РФ, Министерство по делам молодежи РТ, Молодежный центр РТ, Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи при поддержке РТ».