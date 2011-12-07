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В Казани выбирают имя для бабушки, изображённой на мурале на Краснокошайской улице

Портрет появилась в числе новых граффити, объединяющих в себе несколько народностей.

Администрация Кировского и Московского районов Казани предложила выбрать имя для бабушки, изображённой на мурале во дворе улиц Краснококшайская и Повстанческая.

Бабушка появилась в числе новых граффити, объединяющих в себе несколько народностей, которые призваны символизировать народное единство. В социальных сетях администрации горожанам предложили выбрать «имя для әби», напомнив, что так было выбрано и имя девушке с мурала на «Химграде» — Мира.

Пользователи могли оставлять свои варианты в комментариях. В результате были выбраны пять самых популярных вариантов.

  • Алма апа;
  • Хадича;
  • Сююмбике;
  • Марьям;
  • Асия апа.

Сейчас горожанам нужно выбрать один, чтобы әби с мурала получила имя. Проголосовать можно по ссылке.

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