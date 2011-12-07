В Казанском зооботсаду отреагировали на видео о якобы страдающем белом медведе: «Он любит солнце»

В Казанском зооботсаду прокомментировали видео неравнодушных гостей зоопарка о якобы страдающем в жару медведе. Корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали, что медведь любит проводить время на солнце и постоянно находится под наблюдением врачей.

«Сегодня мы кормили белого медведя арбузом и давали ему мороженое, также мы его сегодня обливали. Все эти процедуры мы проводим регулярно. Вода у медведя есть, он очень много весит, и если он опустится в бассейн, то вода из него просто выльется. Вода в его бассейне обновляется постоянно, как только он вылезает, вода заливается снова. И когда медведь вылезает из бассейна, он становится полупустым, поэтому кажется, что в нём нет воды», — рассказали в пресс-службе зооботсада.

Там отметили, что человек, который снял видео, не знал подоплеки и что происходит на самом деле. Медведь сам очень часто лежит на солнце, а потом сразу бросается в бассейн, он сам регулирует свой теплообмен, говорят в зооботсаду, ветврач постоянно находится рядом с ним, проверяет дыхание и пульс.

«У нас нет такого, что медведь в чём-то нуждается. Медведь живет в нормальных, комфортных условиях. Мы ожидаем реконструкции второй части зоопарка и, соответственно, вольер у медведя будет другой. Белый мишка Якут просто упрямый, он не хочет лежать в тени, у него есть закрытый вольер, где вообще солнца нет, там всегда проливают воду, чтобы было прохладно, и он все равно не хочет туда идти, ему нравится на солнце, он сам знает, когда ему надо пойти в бассейн», — заключили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором гостья зоопарка показывает белого медведя и рассказывает о том, что Якут измучен, находится на солнце и у него нет бассейна с водой.