В России с 1 июля вводятся новые пособия для беременных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о введении новых пособий. С 1 июня на них могут претендовать беременные женщины и родители, воспитывающие детей в одиночку.

По его словам, на специальные выплаты будет выделено свыше 10 млрд рублей. Они будут предусмотрены для тех будущих мам, что встали на учет на ранних сроках беременности.

«Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения малыша каждый месяц они будут получать примерно 6,3 тыс. рублей», — уточнил Мишустин на заседании Правительства. При этом сумма может зависеть от региона проживания.

Он также пояснил, что еще одно пособие будет предоставлено родителям, воспитывающие детей в одиночку. Выплаты на детей от 8 до 17 лет, растущих в неполных малообеспеченных семьях, будут производиться ежемесячно. Ее размер равен половине прожиточного минимума на ребенка — около 5,5 тыс. рублей в месяц.

Оформить пособия можно будет через портал госуслуг.