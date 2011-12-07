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ГИБДД по РТ планирует увеличить скоростной режим от поворота на Столбищи до поворота на Аэропорт

Скоростной режим на данном участке дороги хотят увеличить до 110 км/ч.

В Татарстане хотят увеличить скоростной режим до 110 км/ч на участке дороге от поворота на Столбищи до поворота на Аэропорт. Об этом заявил главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

Единственное, что смущает госавтоинспекторов — наличие пешеходного перехода и остановки на данном участке.

Габдурахманов отметил, что все увеличения скоростного режима имеют сезонный характер, поэтому осенью и зимой на дорогах действует прежний скоростной режим. 

КВ
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