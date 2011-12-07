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Самолеты из Казани в Калининград будут летать три раза в неделю

С 7 августа полеты по маршруту Казань – Калининград – Казань будут выполняться по четвергам, пятницам и воскресеньям.

Количество авиарейсов из Казани в Калининград увеличится до трех раз в неделю, сообщили в пресс-службе Казанского аэропорта.

С 7 августа авиакомпания «Северный ветер» добавит еще один рейс по маршруту Казань — Калининград — Казань — по пятницам.

Из столицы Татарстана вылет будет осуществляться в 13.50, прибытие — в 15.40 (по местному времени). Время вылета из Калининграда — 16.40, прибытие в Казань — в 20.15.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик осуществляет полеты по данному маршруту два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. 

КВ
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