Старые деревья - проблема казанских кладбищ

По его словам, одной из острых проблем продолжают оставаться старые деревья на территории кладбищ. Многим из них больше полувека, и сейчас эти деревья представляют угрозу. При сильных порывах ветра, обильных снегопадах они ломаются, падают на могилы, рушат памятники, ограды, другие сооружения. Упавшие на дорожки ветки и стволы мешают проходу к местам захоронения. Такая ситуация на Арском, Архангельском, Ново-Татарском кладбищах, а также на кладбищах в Дербышках, Юдино и Сухой Реке. Старых деревьев там очень много. Чтобы обезопасить могильные сооружения, Марат Ишкин порекомендовал страховать их.

Чистота и порядок на территориях кладбищ поддерживаются силами МУП «Ритуал» и МУП «Трест «Горводзеленхоз». Собирается и вывозится мусор, летом скашивается трава, спиливаются аварийные деревья, зимой убирается снег. Перед 9 мая и 30 августа на Арском, Ново-Татарском и Архангельском кладбищах проводится влажная уборка аллей. Ежегодно приводить в порядок места захоронений помогают активисты молодежных организаций города.

Вторая существенная проблема - отсутствие общего ограждения некоторых мест захоронения. В 2019 году на Самосыровском, Дербышкинском и Арском кладбищах за счет бюджетных средств были установлены ограждения длиной почти 4,5 км. Новые ограждения появились на старообрядческом кладбище в Дербышках и на кладбище в поселке Залесном. В скором времени огородят кладбище в Вознесенском.

В 2020 году старообрядческие кладбища в Салмачах, Мирном, Дербышках получили статус вероисповедальных (на таких хоронят умерших одной веры). Отныне на указанных кладбищах будут хоронить только горожан из старообрядческой общины, проинформировали на заседании оперативного штаба мэрии Казани.

Всего в 2019 году в Казани умерло более 9 тысяч человек. Сведения о них, помимо бумажного варианта документации, заносятся в электронную базу данных. Всего в ней сейчас хранятся данные о более 250 тысяч умерших человек.