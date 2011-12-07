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В очереди за вакцинацией в поликлинике в Челнах столпилось более 150 человек

Ожидать прививку приходиться по несколько часов.

В социальных сетях жители Челнов выразили возмущение на условия приема в поликлинике № 2. Очередь на вакцинацию от COVID-19 в коридоре достигла больше 150 человек.

По словам пользователей, в ожидании прививки приходиться стоять по несколько часов.

В исполкоме города, в свою очередь, заявили, что виноваты в этом только сами горожане, поскольку приходят в поликлиники без предварительной записи. При этом потоки граждан в медучреждениях разделяются. В поликлинике № 6, к примеру, сделать прививку можно в трех кабинетах.

Напомним, записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

КВ
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