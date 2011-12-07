Минниханов передал 15 «КАМАЗов» «Почте России»

Рустам Минниханов принял участие в передаче 15 «КАМАЗов» АО «Почта России», сообщает пресс-служба президента РТ.

«Уверен, автомобили КАМАЗ будут способствовать повышению качества обслуживания и сокращению сроков доставки корреспонденции», — сказал глава республики, отметив давние партнерские отношения между компаниями и поблагодарив за выбор отечественного производителя в непростое экономическое время.

10 автомобилей КАМАЗ-5325 и 3 тягача КАМАЗ-5490, а также два новейших флагманских магистральных тягача КАМАЗ-54901 были переданы «Почте России» на шесть месяцев в целях тестирования и получения обратной связи.

Всего с 2020 по 2022 г. В соответствии с договоренностями ПАО «КАМАЗ» передаст АО «Почта России» более 500 автомобилей.