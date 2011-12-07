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Минниханов примет участие в открытии новых спортивных объектов Набережных Челнов

В их числе футбольный манеж в парке «Гренада» и крытый каток в 52-м микрорайоне.

В среду, 26 августа, Президент Татарстана Рустам Минниханов прибудет в Набережные Челны и примет участие в торжественном открытии новых спортивных объектов. Об этом сообщает «ТНВ».

Речь идет о футбольном манеже «Победа» в парке «Гренада» и крытом катке с искусственным льдом «КАМАЗ» в 52-м микрорайоне.

Манеж, общей площадью 5 580 квадратов, построен без зрительских трибун. Размер поля – 90 на 45 метров. В отличие от первого объекта, каток сможет вместить 230 зрителей. На льду планируют проводить занятия для любителей хоккея и фигурного катания. В свободные от занятий время будет организовано свободное катание для всех желающих.

КВ
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