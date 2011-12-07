Молодая семья из Нижнекамска стала первой, кто получил квартиру по новой президентской программе социальной ипотеки. В качестве первоначального взноса для новой 4-комнатной квартиры площадью 111 кв. м. послужили 185 тысяч рублей, пишет пресс-служба ГЖФ РТ.

Сообщается, что вслед за семьей Нуриевых из Нижнекамска последовало 800 молодых семей, которые обратились в местные исполкомы для постановrи на учет. 10 из них уже включены в Реестр Госжилфонда, остальные находятся на этапе рассмотрения.

Ранее Нуриевы не могли рассчитывать на программу соципотеки, поскольку не работают в бюджетной организации. Но из социальных сетей узнали, что теперь они смогут претендовать на покупку квартиры по льготным условиям. Об обновлении программы Президент РТ объявил месяц назад.

По мнению Рустама Минниханова, новая программа соципотеки будет хорошей поддержкой как для семей с детьми, так и для тех, кто только планирует стать родителями. Кроме того, возможность купить свое жилье важна и для молодых специалистов, чтобы жить и работать в родной республике.

Так, встав на учет в начале августа, семья внесла 5% от стоимости квартиры и уже в конце месяца заселилась в свою большую 4-комнатную квартиру. Первоначальная стоимость этой квартиры площадью 111 кв. м. — 3,7 млн. рублей.

Программа ориентирована на молодые семьи, состоящие в зарегистрированном браке, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в том числе имеющих на иждивении ребенка (детей), или неполных семей, состоящих из одного родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего на иждивении ребенка (детей).

Заявитель должен быть прописан и работать в Татарстане (при этом не обязательно в бюджетной сфере), а на каждого члена семьи должно приходиться менее 18 квадратных метров жилья. Размер ежемесячного дохода на каждого члена семьи должен быть выше минимального прожиточного минимума. У семьи не должно быть непогашенной ипотеки, полученной в рамках федеральных и республиканским программам, в том числе незакрытый целевой денежный займ Госжилфонда.