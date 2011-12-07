Политики, артисты и медийные персоны расскажут детям экологические сказки

Политики, медийные персоны, артисты, журналисты и врачи расскажут детям одну из историй, включенных в сборник «Мои зеленые сказки», сообщают организаторы Дней экологического просвещения.

Мероприятие пройдет 27–28 августа. Его трансляция состоится на сайте «1ЭКОТВ.РФ». Основной темой конференции станут острые экологические проблемы, а также вопросы экологического просвещения и воспитания современных детей.

«На пленарном заседании Всероссийской конференции „Просветительский проект ‚Мои зеленые сказки‘ и новые методы воспитания у детей экологической культуры“ выступят представители федеральных и региональных профильных министерств, экологи и педагоги-методисты», — уточняется в сообщении.

По рассказу из сборника «Мои зеленые сказки» планируют снять анимационный фильм.