Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Политики, артисты и медийные персоны расскажут детям экологические сказки

По сборнику сказок «Мои зеленые сказки» планируют снять анимационный фильм.

Политики, медийные персоны, артисты, журналисты и врачи расскажут детям одну из историй, включенных в сборник «Мои зеленые сказки», сообщают организаторы Дней экологического просвещения.

Мероприятие пройдет 27–28 августа. Его трансляция состоится на сайте «1ЭКОТВ.РФ». Основной темой конференции станут острые экологические проблемы, а также вопросы экологического просвещения и воспитания современных детей.

«На пленарном заседании Всероссийской конференции „Просветительский проект ‚Мои зеленые сказки‘ и новые методы воспитания у детей экологической культуры“ выступят представители федеральных и региональных профильных министерств, экологи и педагоги-методисты», — уточняется в сообщении.

По рассказу из сборника «Мои зеленые сказки» планируют снять анимационный фильм. 

КВ
Лента новостей