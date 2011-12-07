В честь погибшего депутата Айрата Хайруллина в Казани предложили переименовать улицу

Одну из улиц Казани могут переименовать в честь погибшего депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина. Об этом пишет «Вeчерняя Кaзань».

Сообщается, что инициатива поступила к мэру города Ильсуру Метшину от коллектива школы №82. По словам ее директора Эльмиры Скобелкиной, покойный депутат регулярно помогал учебному заведению. За счет его помощи содержится школьная футбольная команда, а также были обустроены музей, футбольное поле, спортзал и медкабинет. Она добавила, что коллектив школы гордится Хайруллиным и ставит его в пример учащимся. А потому просит присвоить имя земляка ближайшей к школе улице Вторая Газовая ради сохранения памяти о его заслугах.

Предложение о переименовании в ближайшее время рассмотрит городская комиссия по топонимике.