В Казани у подъездов двух домов появилась разметка для пожарных машин

В Казани во дворах двух домов появилась спецразметка для пожарных машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«В нашем начинании мы будем учитывать пожелания горожан. После изучения общественного мнения, понимания и поддержки жителей мы планируем закрепить эксперимент в нормативно-правовой базе при поддержке Казанской городской Думы», — отметил начальник Управления гражданской защиты Казанского исполкома Фердинанд Тимурханов.

Спецразметка появилась во дворах домов № 113 и 115 по улице Декабристов.

В этом году в Московском районе появится пять подобных площадок.

Данная мера является наиболее эффективной для того, чтобы пожарные машины могли свободно и оперативно добираться до огня в любое время суток, уточнили в пресс-службе ведомства.

В будущем подобные площадки могут планироваться уже на этапе планирования строительства многоэтажных домов.