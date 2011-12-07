В Татарстане могут совместить вакцинацию и голосование

Говоря о прививочной кампании против гриппа в Татарстане, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина в ходе пресс конференции высказала предположение, что в этом году будет повторен опыт прошлого года, когда прививаться гражданам предлагали на избирательных пунктах в период голосования.

«Президентом РТ Рустамом Миннихановым одобрена вакцинация на избирательных участках. В прошлом году у нас уже был такой совместный опыт с Министерством здравоохранения РТ, он пользовался популярностью. Это удобно — прийти проголосовать и тут же получить прививку», — объяснила она.