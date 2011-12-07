Бывшего замглавы МЧС Татарстана обвиняют в присвоении 161 млн рублей

Экс-замглаве МЧС Татарстана Ильхаму Насибуллину предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения. В этом же обвиняют и его соучастников Ленура Зиннатуллина и Ильнара Гимадиева, сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.

По версии следствия, Насибуллин вместе с соучастниками создал коммерческую организацию, через которую заключали сделки по платным услугам между подведомственным госучреждением и гражданами. При этом все услуги, предлагаемые фирмой, выполнялись за счет государства. В результате бюджет Татарстана лишился более 161 млн рублей. Эти средства уши на счета подставной фирмы, рассказали в СКР.

Также Насибуллина обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Экс-замглавы МЧС Татарстана угрожал местной жительнице начать уголовное дело против ее сына, требуя передать ему миллион. В результате нескольких встреч женщина отдала Насибуллину 950 тыс. рублей.

Сейчас на имущество фигурантов дела наложен арест. Все счета подставной фирмы арестованы.