Что дает ВНЖ Португалии?

Получить вид на жительство в самой западной европейской стране можно в обход стандартных квот, став участником программы бизнес-миграции. Португалия дает официальный статус обеспеченным иностранцам, которые вкладывают деньги в местную недвижимость, делают пожертвования в благотворительные фонды или поддерживают предприятия. Такая система позволяет правительству страны обеспечивать постоянный приток иностранного капитала, а финансово независимым лицам — в кратчайшие сроки получить ВНЖ Евросоюза.

Преимущества инвестиционного вида на жительство Португалии: что дает статус?

Иммиграция в Португалию по программе «Золотой визы» занимает от двух до шести месяцев — сообщает миграционное агентство «Иммигрант Инвест». Все соискатели проходят проверку биографии и только после её успешного завершения выполняют финансовые условия. Соискателям дано право выбирать сферу вложения инвестиций:

недвижимость;

культурные и научные фонды;

ценные бумаги;

местные предприятия;

банковский депозит;

бизнес-стартапы.

Чаще всего иностранцы выбирают покупку недвижимости, поскольку это дает возможность на законных основаниях обзавестись собственностью на территории страны. В настоящее время соискатели ВНЖ Португалии за инвестиции могут приобретать жилую и коммерческую недвижимость на территории всей страны, в том числе столице. Не исключено, что в 2022 году покупка объектов в крупнейших городах будет запрещена, поэтому инвесторам стоит поторопиться.

Порог вхождения в программу бизнес-миграции составляет 250 000 €. Инвестиции в недвижимость ликвидны — собственность разрешено продать через пять лет. Основной соискатель может внести в заявку на получение ВНЖ Португалии членов своей семьи, которые находятся в статусе иждивенцев. Сдавать экзамены на знание языка и истории страны не нужно.

Владельцы инвестиционного вида на жительство могут без оформления виз перемещаться по Шенгенской зоне и жить в любой ее стране 3 месяца в течение полугода. ВНЖ Португалии дает детям инвестора возможность обучаться в лучших вузах Старого Света без необходимости получать дополнительное разрешение.

Правительство Португалии обязует бизнес-мигрантов находиться на территории страны всего одну неделю в год. Подать запрос на получение полноправного гражданства можно через пять лет. Вероятность отказа в выдаче паспорта участнику инвестиционной программы достаточно низкая.

При желании инвестор может оформить статус непостоянного налогового резидента. Благодаря ему иностранец получает налоговые преференции на 120 месяцев и существенно снижает налоговую нагрузку. Резидентство присваивается, если соискатель прожил в стране более 183 дней в течение года. Соответствующий запрос разрешено подать вместе с пакетом документов