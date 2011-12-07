Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани, закрыли для входа посторонних

Объект культурного наследия федерального значения храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани, 1823 года постройки закрыли для входа посторонних лиц. Во время проверки выяснилось, что замок на одной из боковых дверей здания был сломан, но сейчас его починили. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«Все входные группы закрыты и поставлены на сигнализацию. Заключен договор с частным охранным предприятием и подключена система быстрого реагирования», — говорится в публикации.

Сегодня здание с инспекцией осмотрел глава комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Как заверили в ведомстве, все проблемы были устранены.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что храм совсем не охраняется. Более того, жители жаловались, что внутрь культурного объекта мог попасть любой желающий.