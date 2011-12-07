На набережной Кабана изменят навигацию и поставят информационные планшеты 

В этом году на набережной озера Кабан появятся новые малые архитектурные формы, карты и стеллы, будет изменена навигация. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе фонда «Институт развития городов РТ».

На территории набережной появятся планшеты, на которых будет представлена информации об очистке озера. Также вдоль улиц Хаджи Такташа и Салимжанова поставят дополнительные скамейки и урны.

Помимо этого на улице Хади Такташа можно будет увидеть новые элементы освещения и детскую площадку. Для гриль-зоны, которая находится рядом с рестораном «Пашмир», планируется закупить дополнительные скамейки, столы и мангалы, а количество баребекю-зон увеличится до 5. Все работы будут завершены в четвертом квартале 2021 года.